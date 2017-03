Nintendo Switch разошлась тиражом 1,5 миллиона экземпляров

Компании Nintendo удалось реализовать около 1 500 000 миллионов игровых консолей Nintendo Switch по всему миру.

Ранее, мы писали, что устройство показало лучший старт за всю историю японского гиганта в США. Сегодня стало известно о точных цифрах. Так, в Северной Америке приставку купили 500 000 геймеров, 85 000 пришлось на Великобританию, 110 000 на Францию, 360 000 — на Японию. Остальные Switch приходятся на другие страны. Большая часть из 1,5 миллиона систем была куплена в первую неделю после начала продаж.

Напомним, что Nintendo планировала продать 2 миллиона Switch до конца марта. Судя по всему, достижение поставленной цели более чем реально.

Также утверждается, что 89% покупателей Switch приобретали и обласканную прессой игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild.