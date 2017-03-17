В CD Projekt RED рассчитывают, что Cyberpunk 2077 окажется успешнее «Ведьмака 3»

Думается, большинство читателей в курсе, что внутри польской компании CD Projekt RED, прославившейся трилогией «Ведьмак», кипит работа над новой ролевой игрой, киберпанк-эпиком Cyberpunk 2077.

Майкл Кичиньский говорит: «Мы не рассчитывали, что успех Ведьмака 3 будет настолько оглушительным. Наша игра завоевала буквально все возможные награды в индустрии. Можно ли желать большего? Да, еще более высоких продаж. Третья часть Ведьмака коммерчески оказалась невероятно успешной, однако, что касается рынка, то еще есть куда расти. Мы хотим выйти на один уровень с самыми успешными разработчиками игр на планете».

В CD Projekt RED уверены, что у Cyberpunk 2077, которая, по словам авторов, является самым амбициозным проектом в их карьере, есть все шансы оказаться даже успешнее The Witcher 3.

Что касается первой полноценной демонстрации новинки, то она произойдет за полгода до релиза.