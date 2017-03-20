Mass Effect Andromeda получает оценки
Mass Effect: Andromeda начала получать оценки в прессе. Удивительно, но критики отнеслись к новой игре весьма прохладно. «Десяток» и «девяток» практически нет.
Средний балл на Metacritic составляет всего 73 из 100 на основе 17 обзоров. Это довольно низкий показатель для столь ожидаемого AAA-проекта.
- PCGamer – 80/100
- Forbes - 85/100
- COGConnected - 88/100
- PCGamesN – 8
- IGN – 7,7
- Polygon – 7,5
- GamesRadar – 3,5/5
- Destructoid – 6,5
- Gamespot – 6
- USGamer – 3/5
- Digital Trends – 5
- Eurogamer – Самая плохая RPG в истории BioWare
- Kotaku – В игре можно потеряться
- Rock, Paper, Shotgun – Плохо
Mass Effect: Andromeda выходит 21 марта в США и 23 марта в Европе на PC, PS4, Xbox One.
ИсточникMetacritic