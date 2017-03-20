Mass Effect Andromeda получает оценки

Mass Effect: Andromeda начала получать оценки в прессе. Удивительно, но критики отнеслись к новой игре весьма прохладно. «Десяток» и «девяток» практически нет.

Средний балл на Metacritic составляет всего 73 из 100 на основе 17 обзоров. Это довольно низкий показатель для столь ожидаемого AAA-проекта.

  • PCGamer – 80/100
  • Forbes - 85/100
  • COGConnected - 88/100
  • PCGamesN – 8
  • IGN – 7,7
  • Polygon – 7,5
  • GamesRadar – 3,5/5
  • Destructoid – 6,5
  • Gamespot – 6
  • USGamer – 3/5
  • Digital Trends – 5
  • Eurogamer – Самая плохая RPG в истории BioWare
  • Kotaku – В игре можно потеряться
  • Rock, Paper, Shotgun – Плохо

Mass Effect: Andromeda выходит 21 марта в США и 23 марта в Европе на PC, PS4, Xbox One.

Источник
Metacritic
Теги
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