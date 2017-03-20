Mass Effect Andromeda получает оценки

Mass Effect: Andromeda начала получать оценки в прессе. Удивительно, но критики отнеслись к новой игре весьма прохладно. «Десяток» и «девяток» практически нет.

Средний балл на Metacritic составляет всего 73 из 100 на основе 17 обзоров. Это довольно низкий показатель для столь ожидаемого AAA-проекта.

PCGamer – 80/100

Forbes - 85/100

COGConnected - 88/100

PCGamesN – 8

IGN – 7,7

Polygon – 7,5

GamesRadar – 3,5/5

Destructoid – 6,5

Gamespot – 6

USGamer – 3/5

Digital Trends – 5

Eurogamer – Самая плохая RPG в истории BioWare

Kotaku – В игре можно потеряться

Rock, Paper, Shotgun – Плохо

Mass Effect: Andromeda выходит 21 марта в США и 23 марта в Европе на PC, PS4, Xbox One.