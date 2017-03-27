Обновление медиаплеера добавляет поддержку 4K на PlayStation 4 Pro

Компания Sony сообщила о грядущем выпуске программного обновления для игровой приставки PlayStation 4 Pro. Апдейт медиаплеера на приставке станет доступен завтра. По словам разработчиков, он принесет новые функции, а также поддержку видеоматериалов в разрешении 4K.


После установки обновления приставка сможет воспроизводить в медиаплеере видеоролики формата .mp4, сохраненные на USB-накопителе или на домашнем сервере, в разрешении 4K. Также с помощью обновленного плеера можно смотреть 4К-ролики в виртуальной реальности на PlayStation VR.

Источник
PlayStation
Теги
SONY игровая приставка PlayStation 4 PLAYSTATION PlayStation 4 Pro

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