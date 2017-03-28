Beamdog тизерит переиздание Planescape: Torment

Студия Beamdog, создавшая ремастеры всех частей Baldur's Gate, Icewind Dale и выпустившая оригинальное приключение Baldur's Gate: Siege of Dragonsperar, трудится над ремастером легендарной Planescape: Torment, вышедшей в далеком 1999-ом году.

Уже открыт официальный сайт игры с обратным отсчетом. Кроме того, в Twitter появился пост следующего содержания:

В сеть также ранее утекли несколько изображений Planescape: Torment — Enhanced Edition. 


Источник
Planescape
Теги
игры planescape

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