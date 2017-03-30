Анонсирована Star Wars Battlefront II

Компания Electronic Arts официально анонсировала Star Wars Battlefront II и пообещала представить первый официальный трейлер проекта во время фестиваля Star Wars Celebration уже 15 апреля этого года.

Там же авторы проекта ответят на вопросы журналистов и фанатов «Звездных Войн». Предусмотрена прямая трансляция мероприятия в сети.

Также был представлен официальный логотип Battlefront II.





Над проектом трудится студия DICE, помогают довести игру до ума также специалисты из Criterion и Motive. Сиквел создается куда более масштабным, чем оригинал, нас ждет большее число локаций, множество новых персонажей из разных эпох «Звездных Войн», уникальные корабли, дополнительные режимы, а также полноценная сюжетная кампания. Об истории расскажут в ближайшие месяцы подробнее.

Создатели проекта сообщили, что учли всю критику и пожелания фанатов и намереваются подарить геймерам идеальную игру по Star Wars.