BioWare в скором времени расскажет о планах по поводу Mass Effect: Andromeda

Компания BioWare выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что прислушалась к отзывам на их последнюю игру (как к негативным, так и к положительным) и уже 4 апреля расскажет, как будет развивать проект дальше и исправлять существующие проблемы.

«Mass Effect: Andromeda доступна уже на протяжении недели. Мы рады, что большинство поклонников серии смогли изучить наш проект и испытать то, над чем мы так долго работали. Было много отзывов — и негативных и позитивных. Они важны для нас и для будущей поддержки вселенной игры. О своих планах мы расскажем во вторник, 4 апреля.

Пока же, надеемся, вы продолжите рассказывать о том, что вам нравится, а что нет. Мы прислушиваемся, собираем информацию, а затем решаем, как улучшить Andromeda.

Благодарим за поддержку».