Beyond Good & Evil 2 и нового Batman'а могут показать на E3 2017

Издание UP2Play пишет, что на выставке E3 2017 будет представлена новая игра Batman. Велика вероятность, что речь пойдет о совершенно новых приключениях героя, не связанных с Arkham-серией. Некоторые эксперты предполагают, что мы получим кооперативную Batman & Robin. 

Кроме того, журналисты утверждают, что Ubisoft покажет Beyond Good & Evil 2, игру, которую поклонники оригинала ждут уже более десяти лет. Более того, утверждается, что проект готовится к релизу сразу на все современные платформы, а именно PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch. 

Источник
TheBitBag
Теги
игры Batman Beyond Good & Evil 2 E3 2017

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