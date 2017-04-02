Netflix выпустит фильм Final Fantasy XIV: Daddy of Light на Западе

Netflix собирается выпустить японскую TV-драму Final Fantasy XIV: Daddy of Light на Западе. Премьера картины намечена на осень 2017-го года. Что касается Японии, то в Netflix фильм будет доступен уже 20 апреля. Кроме того, с 16 апреля Daddy of Light начнут транслировать на каналах MBS и TBS.

Речь в драме пойдет о связи отца и сына через вселенную многопользовательской ролевой игры Final Fantasy XIV. Нас ожидают и кадры игрового процесса и история человеческой драмы с живыми актерами. Также сообщается, что фильм основан на реальных событиях.