Анонсирована Total War: Warhammer II

Компания Creative Assembly анонсировала стратегический эпик Total War: Warhammer II, прямое продолжение Total War: Warhammer, которая вышла в прошлом году. Это будет второй выпуск из запланированной трилогии. 

Разработчики пообещали новую историю в сюжетной кампании "Великий Вихрь" (кто-то хочет использовать его в своих целях. другие, напротив, спасти мир от катаклизма), подготовили нам встречу с обитателями континентов Люстрии, Ултуана, Южных Земель и Наггарота. Сыграть позволят за одну из четырех рас. Для каждой предусмотрен свой собственный сюжет, уникальные юниты и герои (лорды). 

Релиз запланирован на этот год для PC. 




Источник
TechSpot
Теги
игры Total War: Warhammer

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