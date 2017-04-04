Эксклюзивный Spider-Man для PlayStation 4 выйдет уже в этом году

Ведущие западные СМИ, посвященные игровой индустрии, утверждают, ссылаясь на Райана Пенагоса (Ryan Penagos), вице-президента Marvel Digital Media, что эксклюзивный проект Spider-Man от студии Insomniac Games выйдет уже в этом году. Напомним, что боевик в открытом мире анонсировали на выставке E3 2016. Предполагается, что это будет «пилотный» выпуск новой консольной франшизы про Человека-Паука.

Впрочем, сами представители команды разработчиков и Sony от комментариев воздерживаются.

Пенагос также заявил, что в 2017-ом фанатов героев Marvel ждет также множество других интересных сюрпризов.