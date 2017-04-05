Представлено видео Half-Life 2: VR

Любительская модификация к Half-Life 2 превращает игру в полноценный VR-проект, шутер мечты со шлемом виртуальной реальности. Half-Life 2: VR позволит всем обладателям шлемов Oculus Rift и HTC Vive пройти любимую игру, вышедшую в далеком 2004-ом году, с видом из собственных глаз, с полным погружением в ее мир.

Создатели Half-Life 2: VR утверждают, что игра появится в Steam Greenlight в самое ближайшее время. На данный момент разработчикам нужны энтузиасты для поиска проблем и тестирования.  

Напомним, что по сети также ходили слухи о создаваемой VR-версии Half-Life от самой Valve.

Источник
Wccftech
Теги
игры Half-Life 2 Half-Life VR

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