Представлено видео Half-Life 2: VR

Любительская модификация к Half-Life 2 превращает игру в полноценный VR-проект, шутер мечты со шлемом виртуальной реальности. Half-Life 2: VR позволит всем обладателям шлемов Oculus Rift и HTC Vive пройти любимую игру, вышедшую в далеком 2004-ом году, с видом из собственных глаз, с полным погружением в ее мир.

Создатели Half-Life 2: VR утверждают, что игра появится в Steam Greenlight в самое ближайшее время. На данный момент разработчикам нужны энтузиасты для поиска проблем и тестирования.

Напомним, что по сети также ходили слухи о создаваемой VR-версии Half-Life от самой Valve.