Анонсирована Marvel Heroes Omega

Компания Marvel вместе с Gazillion Entertainment сообщили, что работают над MMORPG для игровых приставок с героями Marvel, которая называется Marvel Heroes Omega. Это продолжение популярной Marvel Heroes, запущенной в 2013-ом и несколько раз обновлявшейся после релиза. Модель распространения «Омеги» аналогичная — условно-бесплатная.

Бета-тестирование проекта будет закрытым и пройдет в ближайшее время, однако дат авторы не называют.

На старте обещают 38 героев и множество режимов (включая сюжетную кампанию).