В PlayStation Store проходит весенняя распродажа

Компания Sony проводит масштабную весеннюю распродажу игр в PlayStation Store. Со скидками можно купить проекты для трех актуальных консолей японского производителя — PlayStation 4, PlayStation 3 и PlayStation Vita.

Примеры самых «вкусных» скидок для PS4 ниже:

Battlefield 1 - 2199 рублей

Watch Dogs 2 - 2199 рублей

Grand Theft Auto V - 2199 рублей

FIFA 17 - 1599 рублей

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition - 1599 рублей

Batman Arkham Knight - 1299 рублей

С полным списком традиционно можно ознакомиться по ссылке ниже.