В PlayStation Store проходит весенняя распродажа

Компания Sony проводит масштабную весеннюю распродажу игр в PlayStation Store. Со скидками можно купить проекты для трех актуальных консолей японского производителя — PlayStation 4, PlayStation 3 и PlayStation Vita.

Примеры самых «вкусных» скидок для PS4 ниже:

  • Battlefield 1 - 2199 рублей

  • Watch Dogs 2 - 2199 рублей

  • Grand Theft Auto V - 2199 рублей

  • FIFA 17 - 1599 рублей

  • The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition - 1599 рублей

  • Batman Arkham Knight - 1299 рублей

С полным списком традиционно можно ознакомиться по ссылке ниже.

Источник
PS Store
Теги
игры распродажа

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