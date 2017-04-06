В PlayStation Store проходит весенняя распродажа
Компания Sony проводит масштабную весеннюю распродажу игр в PlayStation Store. Со скидками можно купить проекты для трех актуальных консолей японского производителя — PlayStation 4, PlayStation 3 и PlayStation Vita.
Примеры самых «вкусных» скидок для PS4 ниже:
-
Battlefield 1 - 2199 рублей
-
Watch Dogs 2 - 2199 рублей
-
Grand Theft Auto V - 2199 рублей
-
FIFA 17 - 1599 рублей
-
The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition - 1599 рублей
-
Batman Arkham Knight - 1299 рублей
С полным списком традиционно можно ознакомиться по ссылке ниже.
ИсточникPS Store