В Creative Assembly продолжают работу над новой исторической Total War

Компания Creative Assembly, недавно анонсировавшая Total War: Warhammer II и столкнувшаяся после этого с негодованием тысяч поклонников (трейлер проекта набрал более 12 тысяч дизлайков) из-за «очередной фентезийной стратегии» и «отказа от реальной истории», сообщает, что не забывает о корнях и трудится не только над Warhammer'ом, но и над новой исторической стратегией Total War.

«Работа над новой исторической игрой идет полным ходом, как мы и сообщали ранее. Наша команда занята всеми аспектами новинки. Общая концепция уже определена, мы работаем над воплощением ее в жизнь. Концепты персонажей и карты мира невероятные, выглядеть игра будет сногсшибательно».

В новой исторической стратегии речь пойдет о совершенно новой для Total War эре.  

Источник
Bleedingcool
Теги
игры TOTAL WAR

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