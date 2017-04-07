Поставки Persona 5 составили 1,5 миллиона копий

В Atlus заявили, что поставки японской RPG Persona 5, которая получила исключительно положительные отзывы в прессе и была названа лучшей игрой жанра за последние годы, составили 1,5 миллиона копий. В Японии Persona 5 доступна для PlayStation 3 и PlayStation 4 с 15 сентября 2016-го года. На родине тираж проекта равен 550 000 копиям.

Таким образом, большая часть пришлась на Западные рынки, на которых игра появилась только 4 апреля и исключительно в версии для PlayStation 4. Atlus поставила около 900 000 дисков.

Поставки не означают продажи — однако, следует понимать, что просто так поставлять такое количество дисков ни одно издательство не станет. Есть спрос — будет и предложение.