Drawn to Death получает оценки

Боевик Drawn to Death, эксклюзивный проект для PlayStation 4 от создателя God of War Дэвида Яффе (David Jaffe), получает первые оценки в профильных изданиях. Релиз игры состоялся 4 апреля. Она доступна совершенно бесплатно подписчикам PlayStation Plus или ее можно купить за 1399 рублей, если таковой подписки у вас нет.

На Metacritic у Drawn to Death средний балл составляет всего 59 баллов из 100, а это весьма низкая оценка для проекта такого масштаба от столь именитого геймдизайнера. Ругают игру в первую очередь за слабый геймплей, а хвалят — за стиль.

IGN - 4/10

PlayStation LifeStyle - 5/10

Game Informer - 5/10

Leadergamer - 6/10

IGN Italy - 7/10

GamingBolt - 7/10

DualShockers - 7/10

Spaziogames - 7.5/10

Push Square - 8/10