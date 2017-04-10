Разработчики говорят о Horizon: Zero Dawn 2

Издание GameInformer в небольшом интервью с Guerilla Games, разработчиками Horizon: Zero Dawn, выяснило, какой самим авторам хита видится дальнейшая судьба франшизы. Сейчас студия занята созданием полноценного сюжетного дополнения. Впрочем, вопрос с сиквелом скорее всего уже решен за закрытыми дверями, ведь продажи Horizon только за первые недели составили более 2,5 миллионов копий.

Разработчики говорят, что внимательно прислушиваются к мнению геймеров. В Horizon: Zero Dawn 2 они хотят добавить больше механических существ, сделать «железную фауну» более разнообразной.

«Роботов интересно создавать. К сожалению, в первой части мы не смогли включить сразу сотню видов. На это ушло бы слишком много времени. В любом случае, Horizon очень масштабный проект. Что-то проработано лучше, что-то хуже. Мы прислушиваемся к критике и принимаем все во внимание. Все это важно для составления планов на будущее».

Сценаристы же в первую очередь желают сосредоточить все внимание на сильном и сложном сюжете.