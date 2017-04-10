В World of Tanks появится игровой режим «Линия фронта»

Компания Wargaming начала совместную работу с австрийским разработчиком Bongfish над новым игровым режимом для World of Tanks. Режим получил название «Линия фронта» и рассчитан на более просторные карты с более крупными командами.


Сейчас он доступен игрокам на тестовом сервере «Песочница». Режим предлагает битвы 30 на 30 танков на полях сражений размером в 9 квадратных километров.

Одна команда должна идти в атаку, а другая — оборонять свою территорию, используя киберспортивный режим «атака-оборона». Игровая локация разделена на девять секторов, и по мере того, как атакующие будут пытаться захватывать их один за другим.

Источник
Wargaming
Теги
игра World of Tanks Wargaming танк

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