Названа продолжительность Uncharted: The Lost Legacy

Uncharted: The Lost Legacy, самостоятельное приключение во вселенной Ucnharted без Нэйтана Дрейка в главной ролик, займет у игроков около 10 часов реального времени. То есть, нас ждет средний по продолжительности полноценный AAA-боевик. The Lost Legacy, если верить разработчикам, ближе именно к «полному» продукту, а не к DLC.

Арне Майер (Arne Mayer) из Naughty Dog заявил:

«Ранее нас спрашивали, собираемся ли мы создавать отдельное сюжетное дополнение в мире Uncharted. Тогда мы говорили, что мотивации для этого попросту нет, однако, если вдруг соберемся, то это будет полноценная и отдельная игра. Мы не стали себя ограничивать — в итоге получили «дополнение» с сюжетом на 10 часов. Урезать ничего мы не стали

В The Lost Legacy игроки вряд ли будут скучать за Нэйтаном. Его история закончилась в четвертой части, была поставлена точка. Впрочем, парочка новых протагонистов прекрасно вписывается во вселенную. Нам кажется, The Lost Legacy доказывает, что Uncharted может оставаться Uncharted и дарить те же ощущения даже с другими главным героями».

Релиз проекта намечен на этот год. Игра является эксклюзивом PlayStation 4.