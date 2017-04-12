BioWare может представить совершенно новый проект на E3 2017

Компания BioWare собирается представить некий совершенно новый проект, действие которого развернется в научно-фантастической вселенной, вдохновленной Destiny и The Division. Об этом сообщил Лайам Робертсон (Liam Robertson), тот же самый человек, который недавно рассказывал о возможном появлении продолжения другой ролевой игры от BioWare — Star Wars: Knights of the Old Republic. Кодовое наименование оригинального IP – Dylan.

«Молчание об этой игре длилось долго. Но ее раскроют на E3 2017. Над игрой работают уже 4 года. Релиз намечен на 2018-ый год. Dylan — таково кодовое название новинки. Вероятно, так зовут главного героя. Нас, судя по всему, ждет научно-фантастическая вселенная, похожая на Destiny, но с элементами The Division. Что-то вроде наполовину MMO. Масштаб очень большой, вероятно речь идет о самой масштабной игре BioWare, куда крупнее Mass Effect: Andromeda. И, да, тут будет кооперативный режим».  

Источник
Gamespot
Теги
игры RPG BIOWARE

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