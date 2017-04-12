Uncharted: The Lost Legacy выйдет 23 августа 2017 года

Naughty Dog назвала официальную дату релиза своего масштабного дополнения к Uncharted 4, которое впору было бы называть самостоятельным проектом, учитывая заявленную десятичасовую продолжительность, Uncharted: The Lost Legacy. Релиз игры состоится 22 августа в США и 23 августа в Европе. Эксклюзивно, повторяем, для PlayStation 4.

Напомним также, что тем, кто ранее приобрел эксклюзивные издания «четвертой» части приключений Нэйтана Дрейка (например, Deluxe Edition или Explorer's Pack), The Lost Legacy полагается совершенно бесплатно. Остальным придется заплатить аж 2500 рублей.  

Источник
VG247
Теги
игры Uncharted: The Lost Legacy

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