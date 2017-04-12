Оригинальную Nier переиздают в Европе

Оригинальная Nier переиздается в Европе. Речь идет о версии для PlayStation 3, ее уже можно купить в магазине Square Enix. Тем, кто хочет узнать о предыстории мира Nier: Automata рекомендуется обязательно ознакомиться с этим проектом, изначально вышедшим в 2010-ом году и замеченным далеко не всеми из-за большого количества более крупных AAA-проектов.

Любопытно, что для Xbox 360 и PS3 были предусмотрен разные версии, Nier Gestalt и Nier Replicant соответственно. В варианте для консоли Microsoft в главной роли выступал взрослый мужик, пытающийся спасти дочь, а на приставке от Sony геймерам предлагалось взять на себя управление молодым парнем, спасающим сестру.

Игра отличается необычной стилистикой и интересным и сложным сюжетом.