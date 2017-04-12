В Overwatch стартовало сезонное событие «Мятеж»

Компания Blizzard Entertainment объявила о старте нового сезонного события «Мятеж» (Uprising) формата PvE в игре Overwatch. Оно продлится до до 1 мая 2017 года.





По своему сюжету, «Мятеж» возвращает игроков в назад во времени, позволяя поучаствуйте в подавлении мятежа, вспыхнувшего на улицах Кингс Роу 7 лет назад, когда группа омников-сепаратистов, известная как «Нуль-сектор», захватила район. Геймерам предстоит победить роботов и освободить город, присоединившись к оперативной группе, играя за Трейсер, Торбьорна, Райнхардта или Ангела.

Вместо обычных контейнеров в игре появятся контейнеры мятежа с предметами, напоминающими о ранних днях Overwatch. Все предметы останутся в коллекции игрока, всего доступно более 100 предметов.