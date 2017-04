Call of Duty: WWII может выйти 3 ноября

По слухам, новая часть Call of Duty будет посвящена событиям Второй мировой войны и получит наименование Call of Duty: WWII. Более того, инсайдеры называют дату релиза — 3 ноября 2017-го года. Также утверждается, что приоритетной для Activision является версия для PS4 – все дополнения будут выходить на этой консоли раньше на 30 дней, чем на других платформах.

Возвращение к истокам, а именно так характеризуют новую Call of Duty, официально до сих пор не анонсировано. Скорее всего, издатель представит игру на грядущей выставке E3 2017.

Первая часть Call of Duty появилась в далеком 2003-ем году.

Ранее глава Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick) заверил всю играющую общественность, что франшиза Call of Duty будет существовать вечно, а новые шутеры сериала продолжат появляться до заката игровой индустрии, всегда: «За 14 лет существования Call of Duty она выходила на всех игровых системах. Задача серии — показывать вооруженные конфликты, события развиваются в центре таковых. Идеи, таким образом, исчерпаны не будут никогда. Мы будем выпускать Call of Duty всегда и на разные платформы».