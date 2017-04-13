Counter-Strike: Global Offensive запустили в Китае

Легендарная сетевая забава Counter-Strike: Global Offensive была официально запущена в Китае. Это означает поддержку выделенных высокопроизводительных серверов и региональные особенности.

К примеру, покупка и авторизация в Поднебесной происходит через аккаунт платежной системы Alipay Credit System, владеющей буквально всеми данными пользователей. Купить несколько копий игры или продолжить играть после бана в Китае попросту невозможно — читерам следует быть куда более осторожными, чем, например, в Европе.

Также можно отметить появление лиги профессиональных киберспортсменов CPL и City Elite Event.

Запуск серверов в Китае намечен на 18 апреля.  

Источник
Telegiz
Теги
игры COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

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