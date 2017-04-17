Названа дата выхода Endless Space 2

Компания Amplitude назвала дату выхода своей космической стратегии Endless Space 2. Релиз проекта состоится 19 мая 2017-го года в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Речь идет о полной, финальной версии — сейчас игра доступна исключительно по системе раннего доступа.

Endless Space 2 является глобальной космической стратегией, в которой игроку предстоит стать на сторону одной из восьми цивилизаций, а затем попытаться завоевать всю представленную на карте галактику.

У Endless Space 2 в Steam 822 положительных отзыва и лишь 148 отрицательных.