Nintendo может выпустить Switch Mini в 2018 году

Компания Nintendo, пишет Bloomberg, планирует создать и выпустить компактную версию своей игровой приставки Switch, которая получит название Switch Mini и начнет продаваться уже в 2018-ом году (точнее — до конца следующего финансового года, завершающегося в марте 2019-го года).

Аналитики уверены, что существующий вариант Switch имеет слишком большие габариты для портативной приставки. Кроме того, отмечается неудобство использования детьми. Уменьшенная версия должна решить эти проблемы.

Аналитики из Citigroup идут дальше и уже говорят о продажа Mini – они считают, что к марту 2019-го года пользовательская база «крошечной» системы превысит 6 миллионов геймеров. Таким образом, эксперты выказывают свою уверенность в выходе консоли до 2019-го года. Обычная же Switch к тому моменту, по их мнению, разойдется тиражом в 25 000 000 устройств.  

Источник
Bloomberg
Теги
игры Nintendo Switch

Комментарии

Из рубрикиИгры
Square Enix опубликовала новые скриншоты Final Fantasy XII: The Zodiac Age
Названа дата выхода Endless Space 2
Названы самые продаваемые игры в PS Store для PS4 в марте

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 110
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 42
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 39
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 37