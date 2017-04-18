Destiny 2 сравнили с World of Warcraft

Руководитель Xbox направления Фил Спенсер (Phil Spencer) считает, что Destiny 2 это проект уровня World of Warcraft. Он пояснил, что речь идет о продолжительной жизни подобных онлайн-проектов после релиза — обычно многопользовательские игры развиваются и существуют многие годы после релиза.

«В этом году состоится релиз Destiny 2. Считают, что ее обязательно нужно купить. Я планирую провести в ее вселенной кучу времени. Destiny 2 это такая игра, в которую будут играть через 5-7 лет. Считаю, что ситуация может оказаться схожей с World of Warcraft – сколько бы времени не прошло после релиза, 10 или 15 лет, миллионы продолжают играть».

К другим долгоиграющим проектам Спенсер также отнес серию Call of Duty. В ту же Black Ops 3 играют уже несколько лет.