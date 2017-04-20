Кино Ghost in the Shell в целом понравилась Хидео Кодзиме

Хидео Кодзима (Hideo Kojima), создатель Metal Gear Solid, похвалил голливудскую экранизацию аниме Ghost in the Shell («Призрак в Доспехах»). Ему понравилась интерпретация истории, он назвал ее очень удачной и подходящей тем, кто желает увидеть нечто менее философское и сложное для восприятия, чем оригинал.

Личность персонажей и визуальный стиль также были в некоторой степени изменены в угоду Голливуду, как и в случае с кино-вселенной Marvel, однако ничего плохого в этом легендарный геймдизайнер не видит.

«Фильм все-таки в основном пытается воссоздать сцены из аниме. Это не плохо. Для меня, как фаната манги и аниме, это хорошо. Однако из-за этого теряется самостоятельность, картина попросту пытается имитировать оригинал».

Картине, по мнению Кодзимы, следовало больше перенять от манги, а не от аниме. Он также считает, что герои могли бы быть проработаны лучше.