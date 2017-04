Warhammer 40,000: Dawn of War III получает оценки

Warhammer 40,000: Dawn of War III — новая номерная часть легендарной стратегии в реальном времени, вышедшая через 8 лет после релиза Dawn of War II. На этот раз издателем выступила не THQ, а Sega.

В Dawn of War III игрокам предлагается, как масштабная одиночная кампания с возможностью сыграть за Космических Десантников, Эльдаров и Орков, так и мультиплеер.

Hardcore Gamer – 4.5/5

Gamer.nl – 9

Trusted Reviews 4/5

USGamer – 4/5

Everyeye.it – 8.8

GameWatcher 8.5

Stevivor – 8.5

3Djuegos – 8.5

PCgamesN – 8

Gamespot – 8

Polygon – 8

The Sixth Axis – 8

Spazio Games – 8

PC Invasion – 7

Средний балл на Metacritic равняется 82 из 100.

Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War 3 назначен на 27 апреля 2017-го года для PC.

Действие Warhammer 40000: Dawn of War III разворачивается во вселенной Warhammer 40000 и сохраняют ее атмосферу. В трейлере можно пронаблюдать битву космодесанта, эльдаров и орков. Разработка ведется в сотрудничестве с Games Workshop, издателем культовой настольной игры-варгейма Warhammer 40000.

Как отмечают создатели, Dawn of War III сочетает лучшие черты предшественников — размах оригинального Dawn of War с вариативностью Dawn of War II и его подходом к роли героев на поле битвы.