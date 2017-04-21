Warhammer 40,000: Dawn of War III получает оценки

Warhammer 40,000: Dawn of War III — новая номерная часть легендарной стратегии в реальном времени, вышедшая через 8 лет после релиза Dawn of War II. На этот раз издателем выступила не THQ, а Sega.

В Dawn of War III игрокам предлагается, как масштабная одиночная кампания с возможностью сыграть за Космических Десантников, Эльдаров и Орков, так и мультиплеер.

  • Hardcore Gamer – 4.5/5
  • Gamer.nl – 9
  • Trusted Reviews 4/5
  • USGamer – 4/5
  • Everyeye.it – 8.8
  • GameWatcher 8.5
  • Stevivor – 8.5
  • 3Djuegos – 8.5
  • PCgamesN – 8
  • Gamespot – 8
  • Polygon – 8
  • The Sixth Axis – 8
  • Spazio Games – 8
  • PC Invasion – 7

Средний балл на Metacritic равняется 82 из 100.

Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War 3 назначен на 27 апреля 2017-го года для PC.  

Действие Warhammer 40000: Dawn of War III разворачивается во вселенной Warhammer 40000 и сохраняют ее атмосферу. В трейлере можно пронаблюдать битву космодесанта, эльдаров и орков. Разработка ведется в сотрудничестве с Games Workshop, издателем культовой настольной игры-варгейма Warhammer 40000.

Как отмечают создатели, Dawn of War III сочетает лучшие черты предшественников — размах оригинального Dawn of War с вариативностью Dawn of War II и его подходом к роли героев на поле битвы.

Источник
VG247
Теги
игры Warhammer 40 000: Dawn of War 3

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