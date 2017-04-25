За Project Scorpio могут попросить 400 евро

На сайте испанского магазина Xtralife.es засветился необычный товар, игровая приставка Project Scorpio. Причем, с ценой. Если верить испанцам, за самую мощную консоль в истории попросят 400 евро. Впрочем, вскоре страница со Scorpio с сайта исчезла.

Одно из двух, либо это ошибка, либо утечка инсайдерской информации. Напомним, что Scorpio с производительностью в 6 терафлопс представят на E3 2017. Мероприятие назначено на 11 июня к открытию выставки, которая пройдет с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе. Также анонс Project Scorpio именно 11 июня подтвержден в официальном блоге Xbox.

Напомним, первая официальная информация о Project Scorpio была раскрыта как раз на прошлогодней выставке E3 2016. Выход в продажу Project Scorpio запланирован на рождественский сезон продаж 2017 года.

Scorpio сможет обрабатывать 4K-игры на скорости 60 кадров в секунду и высококачественный контент для виртуальной реальности.

Приставка обладает процессором с восемью кастомными 16-наномиетровыми ядрами x86 с частотой 2,3 ГГц, графикой с 40 вычислительными ядрами с частотой 1172 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с, 2,5-дюймовым винчестером на 1 ТБ и оптическим приводом 4K UHD Blu-ray. Разработчики игр смогут задействовать только 8 ГБ видеопамяти, поскольку 4 ГБ отведены на системные нужды. При этом существующие игры в качестве 1080p приставка сможет преобразовать так, чтобы игра хорошо смотрелась на 4K-телевизоре.