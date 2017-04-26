Для Call of Duty: WWII готовится сезонный пропуск

Компания Activision распространила промо-материалы грядущего боевика Call of Duty: WWII, на которых можно увидеть Pro-версию шутера с информацией о платном дополнительном контенте и сезонном пропуске. Season Pass позволит получить все платные DLC, потратив меньше всего денег.

Pro-версия Call of Duty: WWII в эксклюзивном Steelbook'е как раз включает сезонный пропуск. Впрочем, приобрести его можно и отдельно.

Call of Duty: WWII выходит в ноябре 2017-го года (в точности — 3 ноября). Известно, что действие развернется во время Второй Мировой войны. В сети также появились некоторые интересные подробности будущего суперхита.

Так, в Call of Duty: WWII совершенно точно будет представлена легендарная высадка в Нормандии (День Д), а также другие исторические события тех тяжелых дней. Разработчики пообещали показать все кошмары войны без прикрас, удивить реализмом (не только графикой, но и поведением людей). Постановка в духе голливудского блокбастера? Вероятно.

Помимо одиночного режима и многопользовательских сражений, в Call of Duty: WWII ожидается отдельный кооперативный режим со своей эксклюзивной историей.

За предварительный заказ боевика полагается доступ к бета-тестированию.