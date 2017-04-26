Представлено новое видео Final Fantasy XII: The Zodiac Age

В сети появилось новое видео эксклюзивной для PS4 японской ролевой игры Final Fantasy XII: The Zodiac Age. В трейлере представлено качество графики ремастера.  

Игра выходит 11 июля 2017 года в США и 13 июля в Европе эксклюзивно для PlayStation 4. 

Final Fantasy XII: The Zodiac Age от «просто» Final Fantasy XII отличается улучшенной графикой высокого разрешения (1080p), перезаписанным звуком, улучшенными видео-роликами, системой автоматического сохранения, быстрыми загрузками, ускоренным режимом (опробованным в World of Final Fantasy и помогающим сэкономить время в сражениях в 2-4 раза) и измененной системой развития персонажей. Также ожидается новая экипировка и новые предметы, отдельный режим испытаний и множество других нововведений.  

Источник
DualShockers
Теги
игры Final Fantasy XII: The Zodiac Age

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