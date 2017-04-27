Вышло обновление World of Tanks с новым балансировщиком и легкими танками уровня X

Компания Wargaming выпустила обновление популярного танкового онлайн-экшна World of Tanks. Апдейт под номером 9.18 приносит в игру улучшенный шаблонный балансировщик, комплексные изменения в геймплей артиллерии и легкие танки X уровня.


Переработанный балансировщик подбирает команды, основываясь на наборе серверных алгоритмов-шаблонов, так что обе стороны получили равное количество машин вверху, в середине и внизу списка. Кроме того, он ограничивает количество САУ на команду до трех и снижает вероятность повторного выпадения карт в течение игровой сессии.

Новая механика оглушения превращает САУ в класс дистанционной поддержки. Теперь артиллерия может ухудшать тактико-технические характеристики вражеских танков, например время перезарядки. САУ больше не наносят критический урон, но они играют в тесной связке с остальной командой, поддерживая союзников издалека.

Ветки легких танков продлены до уровня X . Новые танки появились у пяти наций: США, Германии, Франции, СССР и Китая, а существующая техника получила ряд изменений для соответствия новым уровням боев.

Источник
World of Tanks
Теги
игра World of Tanks Wargaming танк

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