Представлено новое видео The Bard's Tale IV

Компания inXile опубликовала новый дневник разработчиков ожидаемой ролевой игры The Bard's Tale IV. В ролике рассказывается о боевой системе и геймплее сатирической RPG.

The Bard's Tale IV является продолжением культовой ролевой серии, первая часть которой вышла в далеком 1985-ом году. The Bard's Tales III появилась в 1988-ом. Таким образом, поклонникам «Истории Барда» пришлось ждать продолжения любимой истории почти три десятка лет! Действие, к слову, развернется через 150 лет после событий оригинальной трилогии.

The Bard's Tale IV создана на движке Unreal Engine 4. Релиз намечен на этот год.

Источник
inXile
Теги
игры The Bard's Tale IV

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