Представлено новое видео The Bard's Tale IV

Компания inXile опубликовала новый дневник разработчиков ожидаемой ролевой игры The Bard's Tale IV. В ролике рассказывается о боевой системе и геймплее сатирической RPG.

The Bard's Tale IV является продолжением культовой ролевой серии, первая часть которой вышла в далеком 1985-ом году. The Bard's Tales III появилась в 1988-ом. Таким образом, поклонникам «Истории Барда» пришлось ждать продолжения любимой истории почти три десятка лет! Действие, к слову, развернется через 150 лет после событий оригинальной трилогии.

The Bard's Tale IV создана на движке Unreal Engine 4. Релиз намечен на этот год.