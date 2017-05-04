Анонсирована Darksiders 3

Издательство THQ Nordic и студия Gunfire Games официально анонсировали Darksiders 3, продолжение популярной серии боевиков с элементами ролевой игры. В главной роли на этот раз выступит волшебница Ярость (Fury), которой с помощью хлыста и магии предстоит сразиться с воплощением Семи Смертных Грехов и восстановить баланс между добром и злом.

Авторы пообещали открытый живой мир с обилием головоломок и фирменную атмосферу Darksiders. Многие члены команды Vigil, создавшей первые две части, работают в Gunfire, так что за соответствие Darksiders 3 стилистике оригинальной дилогии беспокоиться не приходится.

Darksiders 3 выйдет в 2018-ом году на PS4, Xbox One, PC.




Источник
IGN
Теги
игры Darksiders

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