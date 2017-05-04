В Nintendo объяснили, зачем нужна New 2DS XL

Реджи Фис-Эме (Reggie Fils-Aime), руководитель Nintendo of America, объяснил, зачем вообще нужна новая портативная приставка New 2DS XL, которая от New 3DS XL отличается только дизайном и отсутствием функции стереоскопического 3D.

Оказывается, 2DS XL предназначена для новичков, детей, которые только начинают играть. Полноценная 3DS XL может показаться для них слишком дорогой, уверен Реджи. И именно поэтому Nintendo решила выпустить промежуточный вариант.

New 2DS XL появится в Европе и США 28 июля по цене в 150 долларов или 150 евро. В России за консоль попросят ровно 10 000 рублей. 

Источник
Gamespot
Теги
NINTENDO Nintendo 2DS XL

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