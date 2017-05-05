Назван сценарист фильма по мотивам Gears of War

Студия Universal Pictures назвала сценариста экранизации Gears of War. Сценарий к картине напишет Шейн Салерно (Shane Salerno), в прошлом отметившийся такими фильмами, как «Армагеддон» и «Особо Опасны». Салерно также трудится над сиквелами «Аватара».

Голливудский блокбастер Gears of War, аналогично Assassin's Creed в кино, расскажет отдельную историю во вселенной игры. Адаптировать уже готовые сюжеты киношники не решились.

Дата премьеры и режиссер по-прежнему остаются неизвестными.

Источник
Joblo
Теги
игры кино GEARS OF WAR

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