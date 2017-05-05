Следующий God of War может выйти 14 сентября

Португальский магазин Gaming Replay опубликовал дату релиза следующей части God of War для PlayStation 4. На сайте было написано, что ожидаемой хит от Sony Santa Monica мы увидим уже 14 сентября текущего года. При этом официальной даты выхода сами разработчики пока не назвали.

Достоверности информации добавляет то, что 14 сентября это четверг, а в Европе игры обычно выпускают как раз в этот день.

God of War – это необычное переосмысление идей серии и совершенно неожиданный древнегреческий головорез Кратос в роли заботливого родителя. Впрочем, зубодробительные битвы и гигантские враги останутся на своих местах.

Источник
Gamezone
Теги
игры God of War

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