Sony выпускает комплект PlayStation 4 с тремя хитами и подпиской PS Plus в России

Компания Sony объявила о скором начале продаж в России нового набора под названием «Хиты PlayStation 4». В этом комплекте с консолью PlayStation 4 с накопителем на 500 ГБ игроки получат также три месяца подписки на PlayStation Plus, а также популярных игры — Horizon Zero Dawn, Driveclub и Ratchet & Clank.


Новый комплект «Хиты PlayStation 4» поступит в продажу 10 мая 2017 года. Бандл станет доступен в крупных розничных магазинах по всей стране. Стоимость в фирменном онлайн-магазине Sony на него составляет 23 999 рублей.

Источник
Sony
Теги
Россия игра SONY игровая приставка PlayStation 4 Horizon Zero Dawn DriveClub Ratchet & Clank

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