Знаменитый симулятор жизни The Sims выходит на iOS и Android

Компания Electronic Arts и студия Maxis представили мобильную игру The Sims Mobile для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. На данный момент игра уже доступна в Бразилии, сроки выхода в международном масштабе пока не сообщются.





Ранее EA уже предпринимала попытки выйти в мобильную сферу с The Sims — ранее выпускались The Sims Freeplay и The Sims Social в Facebook, но обе они слишком отличались от хитовой оригинальной The Sims на PC. Новая The Sims Mobile выглядит как значительно более близкий аналог PC-версии.

Она позволяет создавать Симов, настраивать их внешность, строить дома, взаимодействовать с другими игроками и участвовать в совместных праздниках, строить карьеру и осваивать хобби, наследовать и передавать фамильные ценности, и так далее.

Игра The Sims Mobile для iOS и Android доступна для бесплатной загрузки в App Store и Google Play для бразильских пользователей. Она предлагается по схеме free-to-play, то есть предусмотрен платный контент.