Следующая игра во вселенной «Аватара» выйдет не раньше 2020-го года

В Ubisoft сообщили, что Avatar Project, игра по мотивам вселенной «Аватар», созданной режиссером Джеймсом Кэмероном (James Cameron), не выйдет раньше 2021-го финансового года — период с апреля 2020-го по 31 марта 2021 года. Над проектом, напомним, трудятся авторы The Division, студия Massive Entertainment.

У игры пока нет точного названия. Однако в издательстве напоминают, что первая игра в мире «Аватара» оказалась успешной и утверждают, что в следующий раз нас ждет большой AAA-проект на современном движке.

Пока что новинка заявлена для PC, PS4, Xbox One, но к 2021-ому году многое может измениться.

Напомним, что премьера «Аватара 2» в кино намечена на конец 2020-го года.