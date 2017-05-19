Microsoft продлила права на торговую марку Scalebound

Существует вероятность, что компания Microsoft не окончательно «погубила» проект Scalebound от Platinum Games. Права на торговую марку обновлены — на этот раз в последний, шестой раз (по правилам, затем ее придется регистрировать заново). Логично, что по сети пошли слухи и о продолжении разработки главного японского эксклюзива для Xbox One.


Напомним, что в январе стало известно о прекращении работы над проектом. Сейчас же инсайдер с ником X-Rays утверждает, что Scalebound действительно «жива», однако работает над ней теперь вовсе не Platinum Games, а некая другая близкая к Microsoft студия. Игру буквально созают с нуля.  

Источник
DualShockers
Теги
игры Scalebound

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