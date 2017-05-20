Представлено новое видео Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Компания Activision представило новое видео готовящегося сборника ремейков трилогии Crash Bandicoot. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy появится на PS4 уже 30 июня 2017-го года. Свежий ролик демонстрирует главных противников Крэша:

Речь идет не просто о HD-ремастерах, а об играх, перерисованных заново и созданных буквально с нуля. Новые элементы, более совершенный игровой процесс и система автоматических сохранений прилагаются! Издавать сборник будет Activision.