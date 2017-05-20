The Elder Scrolls спасла жизнь человеку

Пользователь сервиса Imgur под ником velobook играл вечером в Prey, как, вдруг, услышал звук выстрела. Огнестрельное оружие, примененное соседями во время ссоры, выстрелило, пробило гипсокартон и вылетило из стены, попав, к счастью, не в человека, а в коробку с антологией The Elder Scrolls, где и застряла. velobook написал, что уничтожены были дополнения Tribunal и Bloodmoon к The Elder Scrolls III: Morrowind, а также сама Morrowind. 

Пит Хайнс (Pete Hines) из Bethesda поздравил velobook и пообещал сделать подарок.

Обещание вскоре было исполнено.


Парень получил не просто новую антологию, а антологию, подписанную разработчиками, модель лазерной винтовки Fallout 4, статуэтку Азуры (принцесса Даэдра в мире The Elder Scrolls), а также тематический складной столик. 
Источник
Imgur
Теги
игры THE ELDER SCROLLS

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