The Elder Scrolls спасла жизнь человеку

Пользователь сервиса Imgur под ником velobook играл вечером в Prey, как, вдруг, услышал звук выстрела. Огнестрельное оружие, примененное соседями во время ссоры, выстрелило, пробило гипсокартон и вылетило из стены, попав, к счастью, не в человека, а в коробку с антологией The Elder Scrolls, где и застряла. velobook написал, что уничтожены были дополнения Tribunal и Bloodmoon к The Elder Scrolls III: Morrowind, а также сама Morrowind.

Пит Хайнс (Pete Hines) из Bethesda поздравил velobook и пообещал сделать подарок.

Обещание вскоре было исполнено.





Парень получил не просто новую антологию, а антологию, подписанную разработчиками, модель лазерной винтовки Fallout 4, статуэтку Азуры (принцесса Даэдра в мире The Elder Scrolls), а также тематический складной столик.