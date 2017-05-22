Ретро-консоль NES Classic Edition переплюнула PlayStation 4 и Xbox One по продажам

Ретро-приставка NES Classic Edition сумела обогнать по продажам консоли PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft в апреле 2017 года в США. Об этом сообщил ресурс VentureBeat со ссылкой на аналитика Мэта Пискателла (Mat Piscatella) из компании NPD Group.


Что интересно, первое место заняла новая приставка Nintendo Switch. Второе место в США заняла NES Classic Edition за 60 долларов, обогнав PlayStation 4 и Xbox One

Напомним, мини-приставка NES Classic Edition в комплекте с 30 классическими консольными играми стартовали в ноябре 2016 года. В феврале предупреждение о прекращении производства ретро-консоли выпустили норвежские ритейлеры, а в апреле о скором исчезновении из продажи сообщили и для североамериканского рынка.

Судя по всему, именно сообщение о прекращении производства и подстегнуло продажи NES Classic Edition, которую уже почти невозможно найти в США.

Источник
VentureBeat
Теги
игровая приставка Xbox One PlayStation 4 сша NES NES Classic Edition

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