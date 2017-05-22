Resident Evil перезапустят в кино

Кино-серия Resident Evil, основанная на популярной франщизе одноименных хорроров от Capcom, будет перезапущена. Об этом сообщил представитель Constantin Film Мартин Можкович (Martin Moszkowicz).

К сожалению, информации о режиссере, актерах и сюжете пока нет. Также неизвестна и дата появления новой картины.

Последний фильм, завершающий историю, «Обитель Зла: Последняя Глава» (Resident Evil: The Final Chapter) с Миллой Йововович (Milla Jovovich) в главной роли вышел в этом году, собрал неплохую кассу и получил традиционные для этого кино-сериала низкие рейтинги от критиков. А вот вышедшая примерно в это же время игра, Resident Evil 7: BioHazard, напротив, была тепло принята прессой.