Valve может лишиться прав на Dota 2

Компанию Valve, создавшую Dota 2, могут лишь авторских прав на эту популярную онлайн-забаву. Изначально дело было так — Valve подала в суд на создателей Dota Legends и Heroes Charge за использование персонажей «Доты». Однако представители uCool и Lilith Games оказались не такими простыми противниками и решили вовсе оспорить права Valve на Dota.

Они утверждают, что Valve не имеет права на торговую марку Dota, так как изначально проект был результатом коллективной деятельности многих геймеров. Dota создавалась в качестве мода к Warcraft III, ее идеологом стал некто под ником Eul – он же впоследствии продал модификацию Dota компании Valve. Однако права на Warcraft III принадлежат Blizzard, поэтому Eul не мог продавать права на мод к игре.

Выслушав доводы, судья принял решение пересмотреть вопрос авторских прав на Dota 2. Любопытно, что сама Blizzard никаких претензий к Valve не имеет.  

Источник
Kotaku
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игры Dota 2 Dota

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