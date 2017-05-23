В экранизации Uncharted Нейтана Дрейка сыграет Том Холланд

В сети появилась информация, что экранизация Uncharted расскажет о молодости Нэйтана Дрейка и станет приквелом четырех игровых частей. Кроме того, известно, что сыграет Дрейка Том Холланд (Tom Holland), исполнитель главной роли в «Человеке-Пауке: Возвращение домой».

Идея рассказать историю молодого Дрейка пришла в голову главе Sony Pictures Тому Ротману (Tom Rothman) как раз после просмотра упомянутого выше блокбастера о молодом супергерое. Да и постановщик Шон Леви (Sean Levi) не против, он снимает картину под вдохновением от Uncharted 3, в которой имелась сцена встречи молодого Дрейка с наставником, опытным приключенцем Виктором Салливаном.

Таким образом, сценарий Джона Карнахана (John Carnahan) отправляется в утиль, а Sony Pictures нужно найти нового писателя для создания сюжетной линии.  

Источник
Screenrant
Теги
кино Uncharted

Комментарии

Материалы по теме

Edge of Tomorrow — FPS in a nutshell

18 мая 2014

gPlayer - фильмы и сериалы всегда с вами

7 января 2014

Iron Man 3. Железный и бесплатный.

29 апреля 2013

ivi.ru - лучшие фильмы и сериалы

19 апреля 2014

«May the fourth be with you». Подборка лучших мобильных игр по мотивам «Звёздных войн»

4 мая 2014

Багги-оборотень Blackbird может изобразить любой автомобиль

28 июня 2016
Из рубрикиИгры
Red Dead Redemption 2 отложили до весны 2018-го года
Слухи: Square Enix набирает команду для работы над Final Fantasy XVI
Valve может лишиться прав на Dota 2

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 83
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 74
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43