В экранизации Uncharted Нейтана Дрейка сыграет Том Холланд

В сети появилась информация, что экранизация Uncharted расскажет о молодости Нэйтана Дрейка и станет приквелом четырех игровых частей. Кроме того, известно, что сыграет Дрейка Том Холланд (Tom Holland), исполнитель главной роли в «Человеке-Пауке: Возвращение домой».

Идея рассказать историю молодого Дрейка пришла в голову главе Sony Pictures Тому Ротману (Tom Rothman) как раз после просмотра упомянутого выше блокбастера о молодом супергерое. Да и постановщик Шон Леви (Sean Levi) не против, он снимает картину под вдохновением от Uncharted 3, в которой имелась сцена встречи молодого Дрейка с наставником, опытным приключенцем Виктором Салливаном.

Таким образом, сценарий Джона Карнахана (John Carnahan) отправляется в утиль, а Sony Pictures нужно найти нового писателя для создания сюжетной линии.